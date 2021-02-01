國民黨青年部主任、電商中心執行長陳冠安。(黃福其攝)

國民黨電商中心推出飛行夾克，民進黨網路社群中心主任范綱皓在臉書批評「學2019年的民進黨發行『飛行夾克』」。國民黨青年部主任陳冠安隔空回應，酸嗆飛行外套、服飾不是民進黨的專利，「民主」跟「帶風向」才是。

陳冠安說，范綱皓上週曾到周玉蔻節目上喊冤說民進黨沒有網軍帶風向，全然不記得認證民進黨有網軍的是副總統賴清德，以及自己在1 月中旬時才宣布要在22縣市佈建「社群專員」、「協助澄清假訊息」，還有這次民進黨政府破天荒編列10億「宣傳費」。政治人物或政黨有小編很正常，但民進黨光網路社群中心，根據范綱皓所說，中央6位、地方22位，就快30人。好個民進黨沒網軍、沒在帶風向。然後這種人還跑到同溫層節目上哭說沒在帶風向、批評別人罵民進黨帶風向就是不懂網路。

至於飛行外套事件，陳冠安酸說，范綱皓指國民黨推飛行外套是學民進黨，沒知識也請學會查網路，飛行外套是上個世紀初的產物，已經一百多年，不是民進黨發明的好嗎，可以已知用火一下嗎？其實國民黨在2020大選就推過飛行外套，而這次的飛行外套跟民進黨時間差也有一年多。都已經有出過飛行外套，隔這麼久還被說學民進黨，打點會不會有點太弱。套句星爺的台詞送這位沒有帶風向的網路社群中心主任，這就好像跑步游泳一樣，有什麼好抗議的。飛行外套、服飾不是民進黨的專利啦，「民主」跟「帶風向」才是。

陳冠安又說，飛行外套發行的主責單位是國民黨去年11月成立的電商中心，並非青年部，因為他同時是青年部主任跟電商中心執行長，就通個便利，在電商中心發文後，用青年部粉專推播一下資訊。不信，去看一下粉專「國民黨電商中心aka百年老店」，看發文是不是在1月30日。青年部發文已經是兩天後。所以所謂「青年部不找年輕人，找50歲政治人物」的講法，根本就是假新聞、錯誤資訊，這可貴中心的社群專員幫忙協助澄清假訊嗎？范綱皓你怎麼總是搞不清楚事實概況就發文帶風向？加油好嗎。

陳冠安指出，再回到電商中心的商品照拍攝部分，飛行外套並不只有年輕人可以穿，青年人、中年人、老年人都可以穿。把某種衣服設定在某種特定族群或年齡層可以穿，其實就是一種保守的歧視思維。進步價值，並不包含年齡歧視。電商中心跟青年部的理念很簡單，是世代共融、而不是世代對立。這次不只找王育敏主委，也會找年輕朋友、年長朋友一起來拍，這才是國民黨要傳達的理念。而不是某種包裝成進步的法西斯價值，誰好，其他人就不好。

他說，范批評國民黨沒找年輕人拍照片，仍然拜託先查一下資料，電商中心第一波主打商品就是找年輕朋友拍的。飛行外套為什麼沒先找青年？那是因為要在這禮拜三的發布記者會亮相，這樣曝光才高。

陳冠安又說，范綱皓用找賴品妤跟吳怡農當作例子，來說民進黨的年輕人可以自己解釋。他還真不知道是不是豬隊友在扯這兩位下水。政二代並不一定是負面詞彙，但從這兩位身家背景、以及在2020大選展現的資源優勢，在對比貴黨鄭文燦、林右昌等幕僚世代一步一腳印往上爬，范綱皓舉賴、吳，是在介紹民進黨已經變成年輕人有背景才能上位的政黨嗎？昨天，吳才讓人見識到用背景，擠到民進黨破壞制度開後門，同額當選台北市黨部主委。好個黨內的年輕人代表。

至於年齡，陳冠安說，他真的不知道范舉這個當打點有什麼意義，可以請民進黨找個人來教范政治攻防嗎？陳建名、李問，以及范綱皓，年齡其實都比他大，他也是青年部年紀最大的。國民黨發言人最年輕的洪宇茜，也才25、26歲，應該比很多民進黨發言人年輕。不過，他還是不解，比年齡的意義在哪？更重要的，其實應該是在一個政黨，如何海納年輕世代的聲音與意見，提供政治甄補的管道與機會。國民黨過去做得確實不好，但起碼就青年部而言，國民黨上個月推出「青年參政七號角」，海選青年發言人與副主任，希望讓更多無背景年輕人更上層樓，那民進黨呢？靠家族？靠派系？這方面他真不介意民進黨也一起來海選，他保證不會批評民進黨學國民黨，因為各黨一起給予不同立場的年輕人機會，是好事、是國家之福。

(中時 )