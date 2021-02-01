Reddit論壇號召散戶逆襲華爾街大空頭，並導致GameStop與AMC娛樂等數檔熱門放空股飆升的狂熱，似乎已正擴散到貴金屬市場，周一白銀期貨合約價持續狂漲。

稍早前白銀期貨價格大漲近8%，報每盎司29.055美元，創下至少自2013年以來最大漲幅，目前漲幅進一步擴大到逾9%。

Reddit鄉民號召散戶進場推升白銀礦業股與基於現貨銀條的ETF基金iShares Silver Trust，上周四、周五兩天，白銀價格即飆升10%，並帶動黃金價格上漲2%。

白銀相關股票亦隨之大漲，貴金屬採礦公司Coeur Mining與泛美白銀公司（Pan American Silver）在上周四、周五兩天分別飆漲16.9%與14.7%。iShares Silver Trust基金則在兩個交易日內勁揚6.7%。

Reddit網站的WallStreetBets論壇，在周日晚間出現多個活躍的主題帖在討論白銀。推特上也流行起「#silversqueeze」一詞。

(時報資訊)