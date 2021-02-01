在元月出口經濟數據表現亮眼，加上生醫族群強勁帶動下，韓國股市買氣回籠，收盤時順利奪回三千點大關。KOSPI指數收3,056.53點，上漲80.32點，漲幅2.7%。

由於外資在連四賣之後，1日大演認錯行情，拚命敲進韓股下，KOSPI大漲並重回三千點。外資買超1310億韓元，散戶卻反手大賣7820億韓元。

KOSPI大漲，一掃上周下跌5.24%並收在2900點以下陰霾。

Shinhan金融投資表示，亞洲1日普遍上漲，美國散戶與放空法人對做，看起來不會擴大到全球市場。韓股上周信心大失，目前大部分已歸隊。

三星電子上漲1.22％收83000韓元。同業SK海力士漲2.04％收125000韓元。

製藥巨擘三星生物製藥（Samsung Biologics）漲2.52％收813000韓元，賽特瑞恩(Celltrion)更是飆升14.51％至371000韓元。因這家全球生物相似藥的大廠，傳出自家產品治療自身免疫性疾病的藥物Remsima SC，獲得加拿大政府銷售許可。

化學廠商LG化學漲3.6%收950,000韓元，電池製造商三星SDI漲1.5%收745,000韓元，現代汽車也漲4.15%收238,500韓元。

最新匯價，目前1美元可兌換1,116.5韓元，韓元升值2.3元。

(時報資訊)