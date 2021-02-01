日本伴手禮業者紅馬-KY(2928)考量短期經濟環境仍受新冠肺炎疫情衝擊，決議暫訂上半年結束伴手禮事業部及大阪物流中心，集中資源經營已成主力的故鄉納稅業務。受此利空衝擊，股價今（1）日開盤應聲直摔跌停23.4元，創下上櫃以來新低，在觀光族群中表現最弱。

紅馬上周五晚間公告，重要子公司日本紅馬因續受疫情影響，長年經營的伴手禮事業營收及獲利均受重大衝擊。管理層評估該事業體經濟環境短期內無法恢復，為使公司資源重新分配、達到開源節流目標，暫訂於今年上半年結束伴手禮事業部及大阪物流中心。

紅馬受惠故鄉納稅旺季效益顯現，2020年12月合併營收跳增創12.38億元新高，彌補伴手禮業務受新冠肺炎疫情衝擊缺口。帶動第四季合併營收季增近1.14倍、年增5.96％至22.27億元，全年營收小幅成長3.35％、達62.6億元，雙創歷史次高。

紅馬近年聚焦發展故鄉納稅業務，並透過「Furusato 360」平台與各大入口網站聯盟行銷，成為帶動近年營收成長的主力。未來將持續尋求與其他入口網站合作機會，提供地方自治體一站式服務，以提升業務地方自治體滲透率。

而近年營運表現穩定的伴手禮業務，去年受到疫情衝擊明顯衰退。公司對此積極發展其他利基型伴手禮業務、參與日本政府主導的「次世代住宅POINT」電商平台，推動伴手禮網路商城、企業送禮、年菜預購及年節禮品等業務因應。

不過，因伴手禮業務受疫情衝擊，紅馬去年前三季歸屬母公司稅後虧損1.73億元、每股虧損3.68元，較前年同期轉虧、雙創同期次低。在疫情未見趨緩、經濟環境短期無法恢復下，使公司基於開源節流考量決議停損止血，以將資源用於持續拓展新事業發展機會。

(時報資訊)