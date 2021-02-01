LINE Pay在台用戶已突破870萬，透過LINE Pay所形成的LINE POINTS生態圈更成為國內最受歡迎的點數生態圈，LINE Pay也成為LINE集團在台灣發展行動支付服務的核心角色。因此，自2021年起，LINE Pay台灣從LINE Corporation(日本)接手成為台灣LINE POINTS之發行商，不僅將有助於提升LINE POINTS的管理效率、維護用戶的權益，未來也將持續提供更多元的服務。

LINE Pay表示，LINE Pay成為台灣LINE POINTS發行商後，各項LINE POINTS點數的使用規則、使用方式、用戶權益等將不受影響。如，LINE POINTS仍為一點可抵一元；而LINE POINTS點數到期時間亦維持不變，只要用戶持續獲得LINE POINTS，幾乎無需擔心點數到期時間。

LINE Pay不僅是台灣最多人使用的行動支付，LINE POINTS也是最受國人喜愛的點數生態圈，LINE Pay在台灣用戶數已超過870萬，用戶更能在超過24萬個與LINE Pay合作之線上線下通路廣泛使用LINE POINTS，LINE POINTS點數生態圈已深入民眾生活之中。

LINE Pay表示，接手成為台灣LINE POINTS發行商後，未來也將擴大LINE POINTS點數應用範圍，積極促進點數兌換正向循環，並讓更多商戶有機會加入LINE POINTS點數生態圈，滿足商戶透過LINE POINTS的各式行銷需求，為用戶與商戶創造長期價值，共同活絡點數生態圈。

(時報資訊)