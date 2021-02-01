澳洲連續14日沒有本土新冠肺炎(COVID-19)病例，創下該國最長紀錄。不過西部大城伯斯周日傳出一名隔離旅館的警衛染病，當地政府宣布封城5日。即將舉行的澳網得力於防疫措施嚴格，雖然讓一些選手叫苦連天，但澳網目前相對安全，小威廉絲(Serena Williams)與大坂直美前日還在阿得雷德4000位觀眾面前亮相。
小威廉絲與大坂直美在球場上開心自拍，後方的觀眾既沒戴口罩也沒保持社交距離。小威在訪談時大讚澳洲的防疫：「很離譜、超級嚴格的，但是也超棒的，畢竟到最後我們能像往年一樣重回正常狀態，所以他們做得對。」
可以在觀眾面前打球，小威顯然心情很好，「我們超過一年沒在大家面前打球了，真的好久。你們願意相信我們遵守規定，真的很酷，我們很高興來這裡，一切辛苦都值得了。」球王喬柯維奇(Novak Djokovic)則是表現怪怪的，臨時退出表演賽又跑回來打，讓觀眾非常錯愕，很多人是專程來看他的。
小威在3盤表演賽中戰勝大坂直美，兩人有說有笑的鏡頭讓球迷喊讚，大家都還記得兩年多前的美網，小威決賽之後崩潰亂罵，紐約觀眾跟著起鬨，幾乎毀了大坂直美生涯首座大滿貫的重要時刻。
最引人注目的仍是防疫有成，讓數千觀眾可以不戴口罩坐在一起。可惜好日子才過兩天，2月1日澳洲又爆出本土病例，當天在墨爾本的比賽就看到觀眾坐得很散了。
(中時新聞網)
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