大陸股市2月1日高收，上證指數升22點，終止連跌兩日，收復3,500點關口。兩市成交合計縮減一成至人民幣（下同）8,567億元。
香港信報報導，上證指數開市後一度低見3,469點，跌13點，跌幅為0.38％，其後止跌回升，午後升幅擴大，最高見3,506點，升23點，漲幅為0.67％，2月1日收市報3,505點，升22點，漲幅為0.64％，成交額為3,714.73億元。
深成指大部分時間走高，2月1日收市報15,024點，升202點，漲幅為1.36％，最高見15,036點，升214點，漲幅為1.45％，成交額為4,852.62億元。滬深300指數報5,417點，升65點，漲幅為1.23％；創業板指數報3,159點，升31點，漲幅為0.99％。
各類股普遍上升，鋼鐵、石油、煤炭、化工股升逾1％；有色金屬、電力、金融股靠穩；房地產股跌逾1％；水泥股偏軟。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。