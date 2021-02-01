中台科技大學1日舉辦第九任校長就職典禮，新任校長陳錦杏，除是中台科大首位通過校長遴選的校內教師外，也是創校55周年首位女性校長。陳錦杏以「學校好我就會好」精神，奉獻中台30餘年，未來肩負帶領校務發展重責大任，持續發展技術專業、人文關懷特色，培育大健康產業優質人才。

中台科大前校長李隆盛，去年9月榮升考選部政務次長，校長一職由當時的副校長陳錦杏代理，後續該校董事會成立校長遴選委員會，並辦理公開遴選程序，陳錦杏脫穎而出，成為該校教師獲聘校長第一人，亦是首位女性校長。

中台科大董事長李沛霖表示，新任校長陳錦杏在該校服務32年，擔任行政職務時間長達27年，曾任系主任、所長、電算中心主任、圖書館館長、院長、教務長，及副校長，行政資歷完整，且校務工作熟稔，對教學、研究及服務不遺餘力，且成效卓著，可帶領學校挑戰少子化、培育大健康產業人才，是最適當的人選，他相信可再創該校輝煌佳績。陳錦杏1989年開始到校服務以來，一路陪伴學校從中台醫專、中台醫護技術學院、中台科技大學，服務期間致力教學研究，並積極參與學生輔導及學校事務，學術成就卓越、績效表現優異，深獲歷任校長信任，並委以重任，如今她擔任中台校長，實為眾望所歸。

陳錦杏指出，她接任校長，除傳承過去外，更要開創新局，未來將以學校及學生的利益為前提，繼續貢獻個人專業及經驗，擘劃大健康產業人才培育藍圖，期待與全校師生、同仁及校友共同努力，集思廣益、凝聚共識，開創中台新願景，成為具特色與競爭力的科技大學。

位於台中大坑地區的中台科大，創校以來，秉持「技術專業、人文關懷」教育理念，積極培育大健康產業優質人才，為中台灣知名的醫護類科技大學。

(工商 )