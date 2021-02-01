退撫基金今（1）日公告到去（109）年底持有台股前十大個股名單，台積電（2330）居最高占比，達30.18％，持股占比超過三成。

退撫基金公告指出，持股台股前十大個股及占比各為台積電 30.18％、鴻海2.54％、聯發科2.52％、台達電2.24％、第一金2.2％、台塑2.16％、國泰金2.14％、中華電2.11％、台泥2％、南亞1.72％等。

(工商 )