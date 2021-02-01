台南市政府教育局成功爭取教育部「高級中等以下偏遠地區學校藝文教學設備補助計畫」，於2019、2020年共補助48所偏鄉學校，總計221萬7250元，用實際行動支持偏鄉藝文發展，同時也肯定偏鄉學校長期默默地為學生藝術教育的付出。

學甲區頂洲國小賴榮俊校長表示，透過本次計畫，校內已添購一套爵士鼓，有助於樂隊練習之成效，也提升學生自我學習動機，增進藝術氣息之涵養。內角國小黃明漢校長則表示，由於學校鼓隊已成立20年，藉由此計畫補助經費，順利汰換鼓隊老舊大鼓，嶄新大鼓的明亮音色，更幫助鼓隊於本市109學年度傳統藝術比賽中獲得優等佳績。

教育局長鄭新輝表示，教育局在2019年補助11所學校共110萬5900元，2020年則補助37所學校計111萬1350元，未來在今、明年仍會持續協助69校申請補助，請各校踴躍規畫學校團隊發展計畫，讓小校藝文團隊充實教學設備，提升藝文團隊教學環境及品質，提供學生一展長才的機會，揮灑亮眼的人生舞台。

台南市長黃偉哲表示，台南市政府積極為本市偏鄉學校爭取各項資源，期能拉近城鄉教育資源分配，讓偏鄉學子享有豐沛學習資源，培育各類藝術人才，鼓勵辦理藝術教育活動。目前偏鄉多校藝文發展有聲有色，甚至取得代表本市參加全國賽門票，顯見資源投入具有成效，未來也將持續積極爭取各項資源，讓更多學子受益。

(中時 )