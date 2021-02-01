S Hotel 標準雙人房。（S HOTEL提供）

台北新板希爾頓酒店「希爾頓客房」。（台北新板希爾頓酒店提供）

西洋情人節適逢農曆大年初三，過節氣氛加倍濃厚，飯店業者瞄準商機，祭出優惠攬客，S HOTEL與台北新板希爾頓酒店以餐飲送住房的專案，吸引情侶心動搶訂。

連3年榮獲米其林推薦的精品設計飯店S HOTEL，為台北市政府核定「分流防疫旅館」，採取嚴格分流及充分消毒，分開樓層與入住動線，供居家檢疫及一般旅客安心住房。迎接金牛年，於2月10日至3月7日推出「金牛報喜 雙人用餐免費住房」，凡於S Restaurant ＆ Bar享用春節雙人分享餐2888元＋10％，包含手工麵包佐風味奶油，匯集明蝦、干貝、鱸魚的海鮮沙拉，爽口開胃的野菜溫泉蛋，濃郁甘潤的南瓜湯，酥香鮮美的軟殼蟹燉飯，主菜提供炭烤美國肋眼牛排（12盎司）或松阪豬（18盎司）供選擇，另有中式甜品及餐後茶，即可免費住宿S Double雙人房或S Twin雙床標準房1晚。

此外，國人申請台北加碼GO，於2月指定日期（2月1-4日 ／ 2月7-19日 ／ 2月21-25日）入住S Hotel安心樓層，扣除補助後標準客房只要1999元、豪華客房2499元（以上皆不含早餐），即日起接受預訂，每日限量5組，售完為止。

台北新板希爾頓酒店於2月1日至28日推出「希洋情人月」1泊2食住房專案，入住希爾頓客房含稅價5688元起，晚餐提供雙人份套餐，主餐可選香煎鮭魚佐奶油白酒醬或碳烤菲力牛排佐佩里格爾醬，可在房內享用、也可在1樓大廳酒吧逸廊用餐；第2天於悅·市集提供自助式餐廳早餐，專案可加價2099元升等至豪華套房，或加價4099元升等至卓越套房，再加贈含玫瑰永生花1組，周六入住需加價300元，以上價格皆含稅及服務費。

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