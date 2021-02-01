春安工作即將展開，佳里警方請來南鯤鯓代天府五府千歲神偶代言，「與神同行」護治安。（莊曜聰攝）

春安工作即將展開，佳里警方請來南鯤鯓代天府五府千歲神偶代言，「與神同行」護治安。（莊曜聰攝）

農曆春節將至，今年度的「加強重要節日（春節期間）安全維護工作」即將於3日晚間展開，台南市佳里警分局為加強宣導並為佳節祈福，特別與有「王爺總廟」稱號的南鯤鯓代天府合作，請來五府千歲與萬善爺神偶加持，與民防團體一起宣誓，在春安期間做好「治安平穩、交通順暢、民眾安心」等重要工作。

南鯤鯓代天府近年打造五府千歲、萬善爺Ｑ版公仔神偶，在廟方活動中擔任最神氣活現的代言人，相當受到歡迎，這次首度應佳里警方邀請，替即將開始的春安工作加油打氣，希望神力加持能讓員警「好棒棒」，也有「舉頭三尺有神明」的含意，警惕宵小不要輕舉妄動。

佳里警分局依照勤務屬性與五府千歲封神專長搭配，有文采的大王李府千歲、池王專長判斷潮水利於捕撈出海、吳府千歲嫉惡如仇、朱府千歲執法森嚴、范府千歲醫人救世，還有騎著水牛的囝仔公，分別由行政、保民、督察、偵查隊、交通及婦幼校園以及社區業務等各單位主官帶領，一起進場，並由佳里警察局分局長甘炎民、南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰、民防中隊長陳駿逸、警友會主任周文雄等人拉開春聯，象徵新年新氣象。

南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰表示，警察同仁24小時不辭辛勞奉獻與付出，做好治安、交通及服務工作，讓民眾安居樂業，相當不簡單，五府千歲代天巡狩、儆惡懲奸，與警察任務有類似之處，希望能藉此神力加持，讓社會更祥和。

佳里警分局長甘炎民說，春安工作即將到來，警方會做好相關勤務，守護民眾生命財產安全，也特別請來南鯤鯓代天府五府千歲神偶助拳，希望神明保佑疫情早點過去，農曆春節期間順利平安。

(中時 )