性感女神雞排妹(鄭家純)日前自曝受邀主持某公司尾牙，遭到黃湯下肚的老闆用低級言語騷擾，而現場有另一名藝人，不但沒出手相救，還比老闆搶先一步，在台上吃雞排妹豆腐，且是老闆的朋友，讓很多人好奇老闆的身分，而網紅「廣告小妹」今在臉書po文，進一步給出4點提示，揭露加害者身分，其中一點「老闆口碑竟然出奇的不錯」，讓人大傻眼。

雞排妹主持尾牙慘被性騷擾事件，變成了一場輿論風波，不但有網友檢討受害者，向來愛評論時事的網紅陳沂也參戰，質疑雞排妹利用廠商炒作，懷疑她動機可疑，甚至表示事發多日卻無尾牙影片、照片曝光，也沒員工匿名爆料，認為疑點重重，「會繼續追究竟有沒有尾牙的真相」。

而廣告小妹則老早表態是站在雞排妹那一邊的，也開始推敲這家廠商跟老闆究竟是誰？表示其實談好的案子不可以出現沒事先講好的橋段，廠商不能未經討論自行亂加，「炒熱氣氛不等於可以不尊重主持人」，冒犯人救是不對的。

而廣告小妹針對性騷擾者提出身分線索，共發了2篇文章，但第一篇被雞排妹間接告知消息有誤，無奈表示她早說可以私訊告訴她的，但廣告小妹解釋之所以不願私訊問，是不希望雞排妹被說放消息，她個人也不想破壞原則，之後更新了4點訊息，「尾牙的確發生過」、「老闆是我同胞」、「現場有黑道(心疼阿純)」、「老闆口碑竟然出奇的不錯」，很多人好奇這老闆身為上海出身的廣告小妹的同胞，怎可能找雞排妹？廣告小妹也給出答案，表示這是兩回事，況且「阿純是員工票選，不是老闆本人欽點」，答案呼之欲出。

(中時新聞網)