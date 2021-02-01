首家純網銀樂天國際商銀開業14天開戶數已破萬，第二波行銷活動將在年後上路！樂天國際商銀行銷處處長岩永和道1日接受本報專訪時指出，2021年1月19日首波採低調開業最主要就是要讓客戶「安心、安全、便利」，樂天首重資安、系統穩定，如果沒有讓客戶信賴，再好的行銷與回饋都沒有意義，他也預告年後將推出第二波「亮點業務」，滿足客戶不用到分行就能滿足各種生活金融所需。

儘管金管會近日首度公布首家純網銀樂天銀的開戶數僅55戶，但據市場人士指出，該數字為試營運前一、二天的統計，目前樂天銀的開戶數已破萬戶。

岩永和道雖沒有透露實際開戶數，但他強調，首波開戶數高於預期。在獲客方面，目前主要是透過「生態圈」和「客戶間的推薦」每天開戶量就已超乎預期，來自生態圈與轉介的開戶數就占6成以上，開業後第一周的狀況超乎預期的好，開戶申請多到需要假日加班才能完成審核。

岩永和道也分享樂天銀開業後的觀察。特別的是，過去以為只有年輕人才會使用數位帳戶，目前樂天的客戶有一半以上都是「35歲以上」的上班族，他們小具資產，因此對於銀行「安全的要求」和「易懂好用的網銀介面」更重於浮誇的優惠，且重視的是「長期優惠」而不是快閃式的行銷活動。

岩永和道也透露了樂天銀的客戶使用習慣。「通勤、午休時間、晚上9-11點」為交易高峰，代表上班族喜歡運用碎片化的時間還有晚間下班時間進行交易，有九成的客戶喜歡使用手機登入網銀APP、也喜歡利用「文字客服」來詢問或產品及交易相關問題，由於樂天的客服一律採真人回答，因此客戶都能第一時間就獲得精準且有溫度的回覆，更有安心感。

岩永和道分析，客戶登入後最常使用的功能是「查詢存款明細」及「研究交易選單」，客戶也非常喜歡查看銀行「通知」，深怕漏了重要訊息和優惠,可見純網銀雖沒有分行的行員或理專，但透過簡潔清楚的APP動線也可讓銀行與客戶輕鬆互動。

值得一提的是，這些上班族具有一定資產，所以喜歡沒有金額限制且直覺的理財方式，因此7天優利定存專案廣受喜愛，因為多放7天就可提高利息為活存的10倍，且單筆可以從1萬到300萬元，兼具了彈性和高利，比起許多銀行需要條件或金額限制來的簡單易懂。

岩永和道指出，樂天的服務將針對全客層，不限於年輕的一代，所以將提供最擅長的「便利」和「易於理解」的服務和產品。預計年後第二波將推出「三大亮點業務」與樂天生態圈的信用卡、電商和棒球隊更密切結合，包括「好用手機支付生活繳費功能，有趣的娛樂金融和更安全的大額轉帳」。

(工商 )