面對新冠肺炎疫情的2020動盪年，因為防疫有成、國家地位提升、台商資金回流、以及外商加碼投資等，高雄和台南商用不動產成交總額各達1,562.57億元、以及1,094.98億元，處於近來相對高點，由於市場需求不減，賣方惜售，在「台灣這個關鍵小巨人的力量」持續之下，2021年南台灣的商用不動產市場，將呈現「價微漲，量微縮」的「穩中緩漲」格局，成交期因買賣雙方拉踞而延長。

富住通研展部主任許值瑋1日表示，2020年1月到11月，高雄在建地、店面、以及工業用地和廠房的交易總額達，分別為576.89億元、851.55億元、以及134.13億元，合計1,562.57億元。

2020年1月到11月，台南在建地、店面、以及工業用地和廠房的交易總額達，分別為375.66億元、531.88億元、以及187.44億元，合計1094.98億元。

富住通商用不動產董事長莊明昇1日指出，在2020年的美中貿易大戰和新冠肺炎這兩隻「黑天鵝」、以及我國政府祭出連串打房措施的「灰犀牛」的碰撞之下，台灣這個「奔馳中的小巨人」，反而因為擁有台積電等龍頭、戰略產業、以及防疫有成，躍升成為舉世焦點。

他認為，2020年在資金氾濫、利率低、體質好的地區國家，形成假性通脹，台灣在「黑天鵝」和「灰犀牛」的碰撞之下，卻因「小巨人的關鍵力量」適當發揮，僅次於挪威和瑞士，成為全球投資環境排名第三。

莊明昇表示，2020年度對於商用不動產而言，本該是受到國際經濟情勢以及新冠肺炎疫情的雙重影響之下，處於動盪不穩定的一年，但是，因為我國防疫有成，加上各大國際廠商以及護國神山「台積電」等加持，對於商用不動產注入強心針。

因此，不論從建地或是工業市場的角度來分析，從各項的數據來看，2020年商用不動產交易，相較其他年度，都是處於相對的高點，因此，央行在2020年底提出新一波房市的選擇性信用管制，希望減緩房價上漲以及抑制炒作房市，讓不動產市場回歸比較穩定的狀況。

但，莊明昇強調，市場仍然處於低利率環境，對於投資者或是建設公司來說，壓力還不會這麼大，政府也還沒有下重手打房，主要還是針對炒房問題，加以管制，目前尚未看到建設公司、或是開發商，受到中央管制措施影響購地的趨勢，因此，預期2021上半年度持續看好延續熱度，尤其大面積建地、中大型店面、整棟商辦以及工業地，還是會相對的熱絡，並且「穩中緩漲」。

他說，由於買賣雙方在價格認知上，可能不同，因此，未來的商用不動產交易期，將會拉長，「直到雙方在都不滿意的情況之下，達成價格共識」。

(工商 )