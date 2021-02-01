國保基金持有台積電32.5％ 占比最高 16:102021/02/01 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 勞動基金運用局1日公告，由衛福部委託管理的國保基金，到2020年底止，持有台股前十大個股中，台積電（2330）持股穩居第一名，持股比率大幅翻揚至32.59％。 國保基金對台股持股前10名分別為：台積電32.59％、台達電5.65％、中華電5.18％、鴻海3.87％、富邦金3.26％、國泰金3.2％、台灣大2.36％、聯發科1.99％、統一超1.89％、兆豐金1.75％。 勞保基金持有台積電最高 占比高達36.77％ 新舊制勞退基金持股 台積電、聯發科及台達電列前3名 (工商 ) #統一超 #富邦金 #兆豐金 #台積電 #台達電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 晶圓代工產能大挪移 瑞信：二家DDI一線廠更強大 15:002021/02/01 財經 外資上周賣超台股1,224億元 市值更蒸發1.72兆元 14:532021/02/01 財經 《證交所》外資上周狂賣1224億元 面板雙雄最穩重 12:162021/02/01 財經 元月台股爆量 月周轉率16.11％ 04:102021/02/01 投資理財 《國際產業》SIA：去年全球晶片銷售成長6.5％ 15:062021/02/01 財經 《金融》四大不確定因素卡關 台股「萬六」遇亂流 09:432021/02/01 財經 《產業》缺車預期開紅盤 車市大賣5萬台、年增29.8％ 12:502021/02/01 財經 2020股災惡夢沒忘 散戶抱股過年注意一件事 00:032021/02/01 財經 台積電早盤疲弱 加權指數受壓抑 09:202021/02/01 財經 Q1市占估逾8％ 雙A筆電出貨單季有望翻倍成長 04:102021/02/01 產業．科技 1分鐘讀財經》封關周 台股聚焦6大變數 08:142021/02/01 財經 財經熱門新聞 與陸僵局未解澳經濟又有大禍臨頭 年損恐逾2兆 - 財經 對美科技依賴原是陸最大罩門 日媒：川普改變局面幫倒忙 - 要聞 台積電600城門大破 他爆砍到驚悚地板價 散戶小心了 - 財經 13檔封關倒數 法人緊抱 - 財經要聞 - 工商時報 貨櫃船業者 首季有望大賺 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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