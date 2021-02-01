勞動基金運用局1日公告，由衛福部委託管理的國保基金，到2020年底止，持有台股前十大個股中，台積電（2330）持股穩居第一名，持股比率大幅翻揚至32.59％。

國保基金對台股持股前10名分別為：台積電32.59％、台達電5.65％、中華電5.18％、鴻海3.87％、富邦金3.26％、國泰金3.2％、台灣大2.36％、聯發科1.99％、統一超1.89％、兆豐金1.75％。

(工商 )