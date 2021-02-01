乾杯集團旗下標榜全台唯一100％和牛油的重慶式麻辣鍋「麻辣45」揮旗南下，正宗重慶麻辣火鍋即將進駐「台南」美食之都，期望讓南台灣的民眾體驗兼具味覺與視覺的嗆辣享受，「麻辣45台南府城店」於2月1日開幕，同時推出門市限定的嗆辣版「台灣溫體牛內臟」，藉此搶攻農曆年的圍爐商機，成為今年年節最潮的圍爐餐廳！

乾杯集團在台南的事業版圖，已成功插旗「乾杯燒肉居酒屋」、「老乾杯」、「黑毛屋」3個品牌，今年「麻辣45台南府城店」再加入，不僅擴大營運藍圖，更因為麻辣鍋業態的增加，大幅提升全牛利用率，為集團創造更大的獲利結構。

乾杯集團今年台灣事業展店目標5至10家，首間展店地點選在有著豐富餐飲文化底蘊的「台南」，更一舉進駐百貨、飯店林立的五星級地段「西門商圈」，將火紅台北的最高麻辣火鍋景觀餐廳「麻辣45」帶到南台灣，推出集團旗下第二家麻辣火鍋品牌「麻辣45台南府城店」。

「麻辣45台南府城店」有別於一般展店鎖定全方位用餐的目標，此次鎖定目的型消費客群，除了將「全台首創100％和牛油重慶麻辣鍋」提供給饕客外，同時滿足在地人大方請客、多人辦桌的「面子需求」，展現乾杯集團不畏疫情、持續拓展事業版圖的強烈決心。

有別於在台北「麻辣45」強調高樓景觀餐廳，「麻辣45台南府城店」這次更接地氣，選擇坐落在國泰置地廣場1樓，斥資千萬打造70坪的用餐空間，共82席次，一入店即可看到寬敞的開放空間，期望打造出南台灣豪爽的霸氣氛圍，更能勾起客人在此大快朵頤的歡樂情緒。店內貼心設置4個氣派獨立包廂，無論個人、家庭聚餐、請客招待、大宴小酌都適合。

「麻辣45台南府城店」呼應重慶當地的飲食文化，空間設計完整體現懷舊感的現代主義風格，店內裝潢隨處可見中國傳統意象，像是鑲嵌中國傳統圖樣的格柵，配上高高掛上的大紅燈籠，以及特別從中國運來的大紅色的桌椅、長條板凳，營造出道地重慶氛圍。伴隨著100％和牛油麻辣鍋滾煮的辛香料香氣，期望呈現給饕客有如置身在重慶當地品嚐麻辣火鍋的絕妙享受，更能體驗視覺及味覺的雙重魅力。

來到以台南怎麼能錯過聞名的「溫體牛」！為了讓南台灣饕客品嚐到不一樣的溫體牛，「麻辣45 台南府城店」限定推出4道「台灣溫體牛內臟」，包括「溫體牛心」、「溫體牛肝」、「溫體牛百頁」以及「溫體牛心肝拼盤」，每日限量供應。

有別於傳統的溫體牛肉湯，麻辣45「台灣溫體牛內臟」堅持每日早上現宰現運，以4度C以下冷藏直送到店，趁著肉質軟嫩時切成薄片、新鮮上桌，再放入和牛油麻辣鍋中，以獨特的九宮格吃法涮煮，呈現彈牙、脆口，充分融入了麻辣45獨門的麻、辣、香，帶給饕客嗆辣版的溫體牛美味。

(中時 )