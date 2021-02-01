瑞安航空(Ryanair)周一表示，本財年將出現9.5億歐元(約11.5億美元)的虧損，為公司至今最糟表現；然瑞安航空亦指出，此危機也創造了成長機會。

該歐洲最大廉航指出，截至3月31日的本財年預期將報出8.5億至9.5億歐元的虧損，將為上一次2009年金融危機的虧損紀錄五倍大。本財年將是瑞安航空近35年以來最大的挑戰。

新冠管制措施，讓去年最後三個月旅客數暴跌78%，讓瑞安第三財季出現3.06億歐元的季度虧損；而分析師的預測為虧損3.0億歐元。該財季營收亦下滑82%；歐洲廉航同業易捷(easyJet)同期間營收也下滑88%，Wizz航空也下滑77%。

瑞安擁有大量現金餘額，欠缺長途航線和商務艙，被視為最能抵抗新冠傳染病。瑞安表示，至12月底手中現金為35億歐元，而去年9月底為45億歐元。

瑞安重申預測，本財年的乘客人次將在2600萬至3000萬人次；相較之下，前一財年為1.49億人次；瑞安警告將有更多風險落在預測的低位。

瑞安在去年12月又訂購了75架波音737 MAX客機；該客機倍禁飛數月後，上周歐盟監管單位放行准予復飛。

(時報資訊)