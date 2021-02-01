台股歷經上周大跌，外資今在台股由賣轉買，台股今(1)日隨護國神山台積電反彈帶動，大漲271.78點，漲幅1.8%，收在15410.09點，台積電則是大漲3.38%，上漲20元，收在611元，聯發科(2454)、聯電(2303)、鴻海(2317)等4大指標龍頭也都上漲作收。台股歷經丙種年前落袋以及國內群聚感染等洗盤，抱股過年宜挑前景佳，獲利能見度高！

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，全球車用晶片大缺貨，目前國內四大晶圓代工大廠台積電、聯電、力積電、世界先進生產線持續滿載，然而在德美日汽車大廠與政府介入下，已從市場產業面拉高至政治經濟層次，目前經濟部與晶圓代工廠已達成一共識將調整產能因應，預期除5G外，車用電子將是接下來半導體市場成長動能最為強勁的領域。

葉獻文認為，由於本周五就是春節前最後一個交易日，且近期疫情增溫，國際股市紛紛出現高檔拉回，台股短線也面臨整理拉回壓力，目前影響盤勢表現主要受籌碼面凌亂影響，建議投資人若要抱股過年，宜挑選前景展望佳、獲利能見度高之個股，參與牛年紅盤行情。

永豐投顧分析，封關前台股賺飽，國內外投資機構及丙種年前落袋造成盤面震盪擴大。此外，國內群聚感染訊息影響散戶投資信心，農曆春節將至，節後感染情況又成另一觀察標的，預計融資餘額將持續縮減，有利清洗浮額，另PCB廠群聚於桃園，關注是否有廠區染疫情況。

(時報資訊)