鴻海(2317)搶攻電動車商機題材一波波，除了MIH聯盟發展計畫順調進行，與吉利控股設立的合資子公司亦可望取得代工訂單。投顧法人看好鴻海積極拓展新商業模式開創新獲利契機，預期股價區間有機會來到120～130元，維持「買進」評等、目標價130元不變。

鴻海受三大法人轉站空方影響，近日股價高檔拉回，今（1）日開低後一度續跌3.14％至108元、回測半個月低點，但隨後買盤進場帶動跌幅收斂，午盤後翻紅走揚、一度上漲2.69％至114.5元。終場上漲1.35％、收於113元，成交量收斂至12.56萬張。

吉利控股集團上周五公告，與美國共享智慧出行生態系統公司Faraday Future（法拉第未來）簽署框架合作協定，雙方計畫針對技術支援和工程服務領域展開合作，並評估讓吉利與鴻海集團旗下富士康設立的合資公司富吉康提供代工服務的可能性。

法拉第未來2014年由樂視集團創辦人賈躍亭創立，專注於智慧電動車發展，已開發出首款車型FF91，目前已獲得超過1.4萬輛訂單。未來規畫在中國大陸設立新基地，吉利將成為合作製造服務商。

投顧法人指出，吉利攜手富士康，希望藉此增強自駕方面能力。雙方合資公司富吉康將提供包括汽車整車、零配件、智慧控制系統、汽車生態系統和電動車全產業鏈流程等服務，而法拉第未來有望成為富吉康的第一個電動車製造代工客戶。

除了法拉第未來外，投顧法人指出，鴻海的電動車合作對象還包括拜騰、裕隆納智捷，以及飛雅特克萊斯勒（FCA）與標緻雪鐵龍（PSA）合併的新公司Stellantis。而吉利控股集團旗下的14個汽車品牌，亦可望成為潛在合作客戶。

此外，鴻海推動主導的電動車開放平台MIH聯盟，亦正式公布由鴻華先進推出的首款電動車開發者工具平台「EVKit」。執行長鄭顯聰亦透露，MIH聯盟目前已有超過500個合作夥伴，預計3月將召開首次合作夥伴會議。

投顧法人認為，鴻海營運轉型升級計畫聚焦電動車、數位醫療、機器人等3大未來產業，及AI、半導體及5G/6G等3大核心技術發展布局，未來2～3年毛利率可望提升1～2％，目標3～5年將毛利率自目前的6％提升至10％。

由於蘋果iPhone 12系列熱賣，且12 Pro/Pro Max高階機種持續供不應求，投顧法人看好銷售熱潮可望延續至上半年，拿下逾7成代工訂單的鴻海營運可望持續受惠。同時，鴻海推動MIH聯盟，以國家對模式尋找互補及開創利基，看好新商業模式可望開創新獲利契機。

(時報資訊)