新北市政府警察局保安警察大隊卸、新任大隊長交接布達典禮，於今（1日）下午3時在勤務大樓2樓禮堂舉行，典禮由局長黃宗仁主持，並邀請貴賓及所屬員警代表參加觀禮，場面隆重。

警察局長黃宗仁為貫徹市長行動治理、前線管理的治安理念，從今早開始一連主持新莊、蘆洲、淡水、海山分局的布達典禮後來到保安大隊，在典禮致詞中再次表示「基層是他的老闆，而人民是警察的老闆」，同時強調「社區警政」、「第三方警政」的重要性。

新北市政府警察局保安警察大隊卸、新任大隊長交接布達典禮，於今（1日）下午3時在勤務大樓2樓禮堂舉行，典禮由局長黃宗仁主持。（保大提供）

新北市政府警察局保安警察大隊卸、新任大隊長交接布達典禮，於今（1日）下午3時在勤務大樓2樓禮堂舉行，典禮由局長黃宗仁主持。（保大提供）

要以基層同仁為核心，重視來自基層的聲音及參與，並對民眾以同理心的角度出發，進而讓民眾信任警察，警政工作才能順利推行。所以他期許警察主管幹部要挺直腰桿，做基層員警強而有力的後盾，愛護照顧基層，接地氣的貼近民意，對於轄內治安維護工作全心投入，並以有限的警力結合「五力齊發」（義警、民防、警友、志工、巡守），讓400萬新北市民更安全；也再次叮嚀，要員警同仁都能執勤平安，不要用流血堆砌起來的績效。

黃宗仁也說，卸任的黃大隊長到任4個多月以來，工作認真負責，積極推動各項治安工作不遺餘力，也相當照顧及愛護同仁，感謝他的付出，期望他到淡水分局秉持原則繼續努力；而新任陳大隊長歷任本局公關室主任、防治科科長等重要職務，均能圓滿達成任務，期勉他在既有優良基礎上，繼續帶領這一支機動部隊更上一層樓，並精準使用警力，拿出警察正義的氣勢來壓制打擊犯罪，讓新北市民人人都能安居樂業。

新任大隊長陳保緒49歲，中央警察大學正科59期、國立政治大學公共行政碩士畢業，經歷新北市警局督察室督察、公共關係室主任，由防治科科長調任保安警察大隊大隊長。

(中時 )