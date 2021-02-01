女神陳妍希2016年和大陸男星陳曉結婚，並育有一子「小星星」，近日她為一圓歌手夢，參加大陸選秀節目《乘風破浪的姐姐2》，爭取組團出道機會，而她在節目中也被問到和老公陳曉交往過程，讓一旁容祖兒都快被甜翻。

陳妍希在宿舍和容祖兒、阿蘭聊天，被問到和陳曉是誰先告白的？她也透露兩人之間的關係比較特別，因為是拍戲熟識，相處機會很多，雖然當時也有好感，但他們不是在拍戲期間在一起的。

陳妍希曝和陳曉在一起的過程。(圖／翻攝自微博)

反而是戲殺青1年，在宣傳新戲時又碰到，彼此間的感覺好像不太一樣了，陳曉也很果斷，第一天告白時就跟她說：「我覺得妳很像我老婆」，超甜一句話讓容祖兒聽到都忍不住驚呼，陳妍希也坦言當時她是很開心的，「我覺得那應該是我人生中最開心的一天」，臉上幸福笑容藏不住，閃瞎眾人。

陳妍希這次在《乘風破浪的姐姐2》拚盡全力，初登場舞台先是演唱寫給4歲兒子小星星的同名歌曲《小星星》，唱完之後她火速脫掉外套，並穿上低胸中空裝火辣熱舞，跟著音樂節奏扭腰擺臀，大秀動感的一面，和過去甜美形象非常不一樣。

而陳妍希也積極甩肉減重，更誓言要再瘦5公斤，容易水腫的她，過去在《神鵰俠侶》飾演小龍女時，被外界嘲笑臉圓得像小籠包，因此被問到可以重新選擇，還會接拍嗎？她則肯定說：「當然會啊，沒有接這部戲我怎麼會遇到現在的老公」，甜蜜指數破表。

(中時新聞網)