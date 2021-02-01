大陸深圳上月底傳出一件心碎的車禍事件，28日凌晨一名陳姓男子酒駕騎電動車返家，行經一座大橋時遭後方亦酒駕的李姓男子開車追撞，陳男當場斃命。令人難過的是，在陳男酒駕上路前，老婆才傳訊叮嚀他若喝多了就別回家，未料，卻真的再也回不了家了。

大陸深圳上月28日發生一件死亡車禍， 雙方駕駛皆酒駕上路，電動車騎士不幸喪命，騎士在生前和妻子的對話曝光，令人唏噓。（翻攝《廣州日報》）

綜合陸媒報導，陳姓男子28日凌晨喝酒後騎了電動車回家，但卻不幸在回家途中發生車禍，命喪黃泉，而27日23時許，陳男才剛和妻子傳完訊息，陳男妻子說「那我先睡，晚了就不用回來了」，妻子來回叮嚀，就是擔心丈夫若喝酒騎車會有危險，陳男則回應「沒有喝多少」。

陳男回覆後，夫妻倆還通話了24秒鐘，妻子便進入夢鄉歇息了，怎麼也沒想到早上起床卻不見枕邊人，妻子趕緊再播電話給丈夫，但得到的卻是丈夫的死訊，而丈夫也再也無法接起電話了。

警方表示，事故發生後對李姓肇事司機進行酒測，其酒測值每公升達0.14毫克，李男則透露在開車上路前喝了幾罐白酒，言談中李男數度想到家人，流下後悔的淚水。此外警方亦發現事故中身亡的陳姓男子並無依規佩戴安全帽。

該晚與陳男一同聚會的友人則表示，當時眾人都幾度勸阻陳男酒駕，打算幫他安排住處或是幫他叫計程車回家，但陳男卻通通拒絕了，堅持自行回家。

不少網友紛紛在新聞下留言回應，「兩個家庭從此蒙上了陰影，望慘痛的例子能警醒更多人」、「毀了兩個家庭」、「苦了兩個家庭」、「叫你不要回來，偏要回來，這下好了去了天國」。

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(中時新聞網)