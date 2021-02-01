搶攻春節期間出遊商機，共享機車 WeMo Scooter 因應年節期間龐大交通需求，農曆年營運不打烊，歡慶春節更推出一連串新年活動。相較於計程車春節期間加成收費， WeMo Scooter 新用戶2／2至3／31止服務起跳價天天0元，享前6分鐘免費優惠，且不限騎乘次數，助攻消費者新年新移動。

WeMo Scooter 執行長吳昕霈表示：「迎接新年來臨，WeMo Scooter 過年期間照常營運，維運團隊與客服服務不打烊，讓大家安全用車。新年針對新朋友推動天天起跳價0元免費活動，並同時推出會員常客優惠方案，用更實惠服務，吸引更多綠騎族，用以租代買的力量，期許新年以共享交通移動創造更全面的城市美好價值。」

WeMo Scooter 看好農曆春節長達9天連續假期商機，因應社交聚餐、購物出遊等移動需求。WeMo Scooter 今年農曆年服務不打烊，除農曆除夕至初二微調營運時段，初三10點後即恢復24小時營運，全方位提供農曆年移動交通。

不同於新年期間計程車行業加成收費，為鼓勵新朋友加入共享機車行列， WeMo Scooter 2／2 至3／31止針對新註冊消費者，首度推動首月0元免費起跳價，活動期間首月前6分鐘起步價 0 元，不限騎乘次數通通免費，邀消費者0元探索城市角落，用更划算價格體驗電動機車。

WeMo Scooter 共享機車隨租隨還服務平台，持續鼓勵市民以租代買新觀念，用多少騎多少，無須負擔後續保養費用換電成本與保險等，讓消費者長期零負擔就能滿足移動需求。同時間，WeMo Scooter 針對全會員推出「常客優惠」方案，天天騎越多回饋越多，最高每月可享15％騎乘回饋，免負擔大享受，全力加速共享交通服務發展。

即日起租借 WeMo Scooter車輛，打開車廂就有機會獲得過年紅包；同時更與新光三越信義店牛年福袋合作，有機會獲得一年免費騎大獎。春節假期前後，參與線上活動天天還能抽限量騎乘金紅包，紅包騎乘金更可給分享給親朋好友，還有機會抽中一年免費騎大獎，WeMo Scooter 鼓勵以租代買一起迎接過新年。即日起至3／3 推出 WeMo Scooter 免費LINE貼圖 - 「WeMo 威哞拜年好熱鬧！陪你瘋過年」成為拜年好幫手。

(中時 )