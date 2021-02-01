高市府協助中低收入戶免費更換節能燈具，3年來共幫助312戶汰換近3000組燈具、省下逾100萬電費。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

中低收入戶平時不僅要愁三餐，更擔心水電繳不出來。高市經發局則「用愛發光」，透過「縣市共推住商節電計畫」聯手社會局、里長協助中低收入戶免費更換節能燈具，3年來共幫助312戶汰換近3000組燈具、省下逾100萬電費，受惠家戶直呼「揪甘心」。

經發局指出，2018年起配合經濟部推動「縣市共推住商節電計畫」，分為3大執行內容，包括基礎工作推動稽查、宣導等；設備汰換與智慧用電；「因地制宜」則針對機關、學校、服務業和住宅電梯、空調、冰箱、氣簾等設備補助，3年累計節省1.4億kWh電力、減少7萬噸二氧化碳排放，相當於74座都會公園吸收量。

「市府不僅拚經濟、省能源，更要顧弱勢！」經發局長廖泰翔指出，其中「因地制宜」計畫與社會局合作，針對全市中低收入戶提供免費燈具汰換服務，3年共幫助312戶汰換近3000組燈具，為其點亮一盞燈，更讓這些家戶年省逾100萬元電費。

左營區廟東里長謝惠娟指出，里內中低收入戶以老年人居多，如獨居的陳爺爺家中環境昏暗，不僅常常差點跌倒，里內巡守隊夜間巡邏時也得擔心自身安危，太暗連監視器也照不到，連東西都會被偷，「感謝市府協助汰換燈具，讓弱勢家戶能安心過好年，夜間巡邏時也安心多了。」

百嘉興業負責人陳俊中長年配合經發局協助弱勢家庭LED燈具汰換，他笑說，「剛開始常常被當成詐騙集團阿！」，符合資格的家庭多半位於相對偏僻地區或山地原鄉，一天跑下來光油資都不符成本，有時看到需要幫忙的家庭還自掏腰包提供電鍋、白米等民生物資，但能為社會盡一點心力，一切都值得。

(中時 )