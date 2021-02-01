趙少康可能挑戰2024？韋安：趙仍認為韓國瑜是國民黨最強棒。(中時資料照)

中廣董事長趙少康宣布重返國民黨，且國民黨已收到回復黨籍申請，今(1)日他親自出面說明，並表示會挺身而出是因高雄市前市長韓國瑜多次勸說，認為他可以救國民黨、救台灣。對此，資深媒體人韋安就指出，有許多人聽到趙少康回歸國民黨就急著叫他選總統，但他認為，趙少康心目中2024的總統人選並不是他自己。

韋安今(1)日在臉書指出，趙少康回歸國民黨，振奮了許多藍營粉絲，他們紛紛急著呼籲趙少康去選總統，彷彿這樣就可以挽回國民黨這些年在選舉上的頹勢，但這些都只是亂喊的，實際上趙少康若去選總統，民調能有幾趴？

韋安表示，趙少康在藍營內絕對是個咖，即使不擔任黨職，以普通黨員的身分也會有至少5個中常委的重量、影響力；而且趙少康的腦袋清楚，他回歸國民黨的目的仍舊是在2024，但他希望的是為藍營找到一個最強的候選人，重新執政。

趙少康心中的「最強將」是誰？韋安認為，從今天的記者會內容可以看出來，他心目中的人選「仍是韓國瑜」。對於2022或是2024大選是否參與，趙少康表示只要能為台灣做事、為藍軍做事，不排斥任何一個位置。2022桃園市長這個位子，其實滿適合趙的。若要戰台北，就看民調能不能拚得過蔣萬安。

(中時新聞網)