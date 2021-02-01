國際美元區間整理，1日台股重啟攻勢，外資由賣轉買，但新台幣消化外資匯出，實質匯價偏弱，午後出口商拋匯出籠，又走高至27.97元，上演股匯雙漲，尾盤央行進場調節後，終場升幅縮小至2.7分，連續二個交易日收高，收在28.385元兌1美元，台北外匯經紀公司成交量10.46億美元。

外匯交易員指出，1月底外資連六個交易日賣超台股累計逾1,600億元，偏向在農曆年封關前先落袋為安，大肆提款後有不少資金等匯出，且出口商進入月初後不急著拋匯，反應在新台幣上午盤中竟未見到27元價位，可說是年初紅盤日後首見。但台股啟動反攻，外資匯出也縮手，出口商看期待落空，午後又進場拋匯，新台幣也馬上又衝破28元。

外匯交易員認為，儘管時進入月初，但卻是農曆年封關前，出口商資金需求高峰期，仍會進場拋匯，一切還是要看本土感染疫情的發展，能不能撐過這波，尚在未知數，有待時間證明，外資也不敢太一面倒押寶擴大匯出，避免又錯失時機，使得新台幣短線應是延續欲弱不易格局居多。

(工商 )