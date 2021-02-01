中油宣布，依液化石油氣計價公式計算結果，2021年2月液化石油氣每公斤應調漲1.5元；惟適逢農曆春節，為減輕民眾負擔與避免影響春節期間物價，2月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。

中油指出，液化石油氣類之價格依「台灣中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理。2月液化石油氣每公斤應漲1.5元由中油暫行吸收，加計先前未調足之吸收金額每公斤11.4元，累計吸收金額為每公斤12.9元，將於日後國際價格跌價時再行回補。

(工商 )