海航公告表示，其在上交所上市的6隻債券，2月1日起進行交易方式調整，改為僅在上海固定收益證券綜合電子平台上採取報價、詢價和協議交易方式進行交易。

海航集團亦在深交所公告表示，新世紀評級將其主體信用等級調降至AA-級，展望為負面；將其發行的18航空01和19航空01兩期債項評級也調降至AA-級。

香港信報報導，海航集團1月29日宣布被債權人申請破產重整後，相關公司債被下調評級，交易方式由此前投資者參與度較高的競價，改為範圍明顯減小的固定收益證券綜合電子平台和協議大宗交易方式。

上述事件觸發交易方式調整，18航空01和19航空01兩期債於2月1日起停牌一天，2日開市起復牌，同時交易方式調整為僅採取協議大宗交易方式，維持原有淨價計價方式。

海航集團收到海南高級法院通知內容指出，相關債權人因該集團不能清償到期債務，申請法院對集團破產重整，海航將依法配合法院進行司法審查，積極推進債務處置工作。

(工商 )