儘管新冠肺炎疫苗接種進展不如預期順利、全球染疫人數仍持續增加與新變種病毒出現使原油需求前景蒙上陰霾，但周一油價開低走高，在2月的第一個交易日守住了過去3個月以來的漲勢。

目前布蘭特原油期貨上漲1.04%，為每桶55.61美元。美國期油價格上漲0.84%，為每桶52.64美元。兩大指標期油合約1月均上漲近8%。

全球疫情最嚴重的幾個國家已經展開疫苗接種工作、以及沙烏地阿拉伯等主要產油國減少產出等正面消息為原油價格帶來提振，但疫苗接種進度緩慢與變種病毒增加，削弱了疫情可望結束的樂觀情緒。

不過，隨著更多疫苗公布試驗成功的好消息與部分地區的疫情降溫，基於全球將有更多人口接種疫苗的前景，石油與燃油的需求仍可望升高。

高盛在其最新報告中提到近來油價漲勢停滯，但也指出：「基於疫苗接種的物流挑戰可能只是暫時現象，以及證據顯示疫苗仍具高度有效性，我們的基本預測情景仍是在需求主導下，原油市場將重新取得平衡」。

此外，高盛預測今年上半年油市供應將趨於緊縮，並上修平均供應缺口預測，由先前預估的短缺50萬桶/日，調升為短缺90萬桶/日。高盛並預期到今年7月，布蘭特原油價格將站上每桶65美元。

(時報資訊)