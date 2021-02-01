據六都公布的移轉資料顯示，2021年1月份的六都建物買賣移轉棟數累計2.4萬棟，月減少幅度約8%，主要原因仍是1月的工作天數月減13%，加上政府打炒房發酵與央行選擇性信用管制政策上路，導致1月的移轉棟數出現衰退的現象。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，1月的工作天數比起12月減少約13%，考量年底旺季與工作天數的影響因素，短期內的市場移轉棟數高峰就落在去年的12月份。12月8號央行推出新一波的選擇性信用管制措施，政策發酵後的市場交易狀況，直接反應在1月的買賣移轉棟數上，工作天數減少加上政策發酵，導致六都的建物買賣移轉棟數月減約8%的幅度。

主要都會區部分，北北桃的買賣移轉棟數月減9%~13%，台北市為2968棟，新北市為5726棟，桃園市則是4128棟，不過台中市則是衝高至5536棟，月增5%，主要影響原因除了市場買氣因素外，台中市連續四個月的新成屋落成數量都爆量超過2千棟，預售交屋也帶動移轉棟數的數據衝高。

台南市1月買賣移轉棟數為2077棟，月減約8%，高雄市則為3617棟，月減約15%。曾敬德表示，因為農曆春節的季節性因素干擾，過去幾年1、2月的移轉差距從3千多棟到1萬多棟不等，今年因為過年時間在2月，預料2月移轉棟數將會出現明顯量縮。

(時報資訊)