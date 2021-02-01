人夫秀出妻子內衣照片，上面密密麻麻的黑點，彷彿灑滿黑胡椒鹽，讓醫師也忍不住頭皮發麻，表面鎮定、內心卻吶喊：窩底媽呀！（照片來源：截自臉書《皮膚科蔡逸姍醫師》）

貼身衣物與外衣不同，因長時間接觸私密部位，若不適時汰舊換新，恐影響健康。一名皮膚科醫師分享案例，曾有婦人來治療皮膚炎，陪同的丈夫拜託醫師勸妻子不要再穿發霉的衣服，還亮出手機內的照片，只見婦人內衣上密密麻麻的黑點，彷彿灑滿黑胡椒鹽，讓醫師忍不住頭皮發麻，表面鎮定、內心卻吶喊：窩底媽呀！

皮膚科醫師蔡逸姍25日在臉書粉專發文，日前一名婦人因小腿會癢，由丈夫陪同就醫，診斷是冬天皮膚乾燥引起的缺脂性皮膚炎，擦藥就好不難治療。

但離開之前，丈夫突然開口：「醫師，你可以跟她說發黴的衣服不要再穿了嗎？」，還拿出手機將裡面的照片給蔡逸姍看。

只見照片中是件發黃的內衣，且上面彷彿灑滿黑胡椒鹽般，滿布密密麻麻的黑點，蔡醫師表面鎮定地給予中性不失禮的建議：「這的確是該丟掉了，對皮膚不好」，但其實內心深處吶喊「窩底媽呀！」

婦人表示沒有破洞應該不用丟掉，蔡逸姍勸說：「內衣不是要等破掉才汰換。這些黴菌有可能會刺激皮膚、造成皮膚紅癢。尤其胸部肌膚是特別敏感脆弱的。如果不把發黴內衣汰換掉，健康代價可不小！可別因小失大」。

一週後婦人回診，並表示內衣丟掉了，但丈夫接話：「醫師，你可以跟她說發黴的內褲不要再穿啦！」，讓蔡逸姍忍不住再度心中吶喊：「吼～這位太太你家到底有多潮濕啦！」。

網友也紛紛回應：「蔡醫師說的真好，女人一生很辛苦，要對自己好，要疼自己啦～（蘿絲也看過黑點點不辣甲和內褲，老人家就是捨不得丟～）」、「老人家都很省，像我隔壁的媽媽，內衣內褲穿了很久很久都捨不得換。就算買新的給她，也還是穿舊的。」、「我馬上想起10幾年前，住在石牌靠近山邊，也是看到室友的內衣發霉還是繼續穿，因為太驚訝了，所以租約到期趕快搬走，畢竟洗衣機共用，這種事情不是家人真的不好開口！」、「有些人有除濕機也不會開，因為覺得浪費錢」。

(中時新聞網)