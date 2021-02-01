苗栗縣警察局採購「3公尺高360度Wifi環景攝影機科技工具」，即時掌控車流有效疏導。（警方提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣警察局裝設「3公尺高360度Wifi環景攝影機科技工具」，即時掌控車流有效疏導。（警方提供／何冠嫻苗栗傳真）

苗栗縣警察局投入春節連續假期交通疏導工作，採購「3公尺高360度Wifi環景攝影機科技工具」，透過智慧型手機Wifi及藍芽功能，即時掌握大湖、泰安、南庄、三灣、三義等景點最新路況，以有效疏導車流量。

警方指出，苗栗縣大湖鄉草莓季、泰安溫泉區、南庄老街、三灣落羽松及三義慢城、龍騰斷橋、勝興車站等觀光景點座落於半山區，道路彎曲險峻，警察人員實施號誌管控或手勢指揮較不易掌握即時車流狀況。

透過3公尺高360度Wifi環景攝影機，利用手機Wifi及藍芽功能，可立即將3公尺高、360度環景車流狀況即時傳輸至苗警交通Line群組，以利警方掌握車況進行有效疏導。

苗栗縣警察局長周煥興上任旋即指示全體同仁，「規畫交通疏導勤務應從用路人角度切入，以同理心思考，才能確實解決問題」，並持續推動科技執法策略，以有限警力、發揮無限成效，共同實踐縣長徐耀昌建構永續安全、宜居的幸福城市。

(中時 )