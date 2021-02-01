農曆年節將至，各大賣場紛紛湧入大量人潮，為避免業者大量堆貨，造成食品衛生及避難逃生等問題，新北市消防局、工務局、衛生局、經發局、環保局及消保官等單位組成公共安全聯合稽查小組，對賣場年貨食品包裝、消防安全設備、發行禮券等項目抽查，維護消費者的公安和食安。

新北市副市長謝政達今率公共安全聯合稽查小組到樹林區家樂福聯合稽查，對年貨食品包裝標示、儲存環境衛生規範、發行禮券規格、民眾聚集空氣品質、消防安全設備、排煙室堆積雜物等項目進行抽查。

雖然大賣場消防、衛生項目皆合格，但其中一款迪士尼造型春聯卻不合格，經發局表示，該產品屬進口產品，製造地點在中國，但卻未標示委製廠商，而塑膠包裝上的簡體字雖有標示內容物、材質，但另一份繁體中文標示卻不清，目前已限期一個月改善，賣場也會先將產品撤下。

謝政達表示，春假多天連假，人潮較多，新北市政府相當重視公安和食品衛生維護，聯合消防、工務、經發、環保、消保官等單位做聯合稽查，主要就是看食品安全有沒有符合相關規定，其中也包括消防火區間測試、防火門是否符合規定，目前賣場看起來都有符合相關規定，針對相關食品標示、萊豬專區都有做標示，但也呼籲相關業者尊循衛生相關規定，落實防疫。

(中時 )