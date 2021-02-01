6都之一的台南，古都氣息吸引不少人移居，文青店、懷舊店到處都有，城市氛圍緩慢悠活。近年雖有台積電進駐南科，帶動周邊房市，但整體來說，居住成本相對其他5都仍顯親民。臉書社團「台南式」PO文，直言台南真的是最適合人居住的地方，只有一個問題：交通狀況。

「我覺得台南除了交通狀況爛到不行之外，其他真的是最適合人居住的地方！你覺得勒？」小編一句話掀起網友論戰，自稱台南人的網友表示，「對於交通狀況的抹黑，完全不能認同」。

不過，交通狀況個人感受程度不同，簡單講這種意見滿主觀的。對於被指「抹黑」，小編直呼傻眼，強調他說的交通狀況不僅是開車上路，包括大眾運輸的可及性、人行道的友善度、道路設計規劃、號誌管制等，「這些台南都是完全不及格的」，他反問，難道愛一個城市就不能批評它、改善它嗎？

網友紛紛分享自己的看法，多數人認同小編所言，台南若扣掉私人運具，包括轉乘等大眾運輸，確實有很大進步空間。

另有網友反駁，台南交通狀況不佳，外地來的觀光客要佔部分責任，「外地人不熟悉路亂開，連人多的巷子也要闖，看看假日的台南市區熱鬧景點就知道。台南只要沒有觀光客，那個環境才是最舒適的。」

撇開硬體建設，台南濃厚人情味，更讓人難忘。有香港網友說，他分別造訪過台北、台南，「我真心喜歡台南，尤其台南的人情味！台北人比較冷漠，這是我個人的感覺。」

(中時新聞網)