由遊戲新幹線代理、日本光榮特庫摩公司開發的日本歷史線上遊戲《信長之野望Online》，將於2月3日更新開放實裝逢魔迷宮第三彈「逢魔鶯谷姬塚」及高難度「極」模式，為玩家帶來前所未有的挑戰關卡！此外，「挑戰新生TD！復歸者活動」火熱進行中，凡符合資格的玩家即可獲得「英傑」召喚鈴與家臣強化用資金大箱等超值道具，趕緊號召隊友們齊心迎戰！

迷宮關卡「逢魔鶯谷姬塚」、高難度「極」模式全新登場

本次新登場的迷宮關卡「逢魔鶯谷姬塚」，因迷宮內佈滿大量魔力，除了提升玩家人物的物理與妖術傷害之外，也會同步提升家臣英傑的物理傷害，並組合強力的家臣與英傑團，以擊倒強敵為目標！

除了平常逢魔任務之外，還有大幅強化敵人能力的「極」模式關卡也即將啟動，歡迎喜愛挑戰的玩家前來試試身手！如完成任務可獲得道場獎賞包，並用來兌換白銀戒指、「九十九之力」等相關超強力道具。而通過試煉後還可獲得「道場感狀」交換各種報酬，包括賦予強力「魔導之力」與強化裝備的神秘石等全新道具。趕緊提升自己的戰鬥力，準備上場迎戰！

「極」模式 迎戰強化後BOSS「大陀羅坊」

「挑戰新生TD復歸者活動」火熱進行中

先前官方推出「挑戰新生TD！復歸者活動」火熱進行中，凡符合活動資格的玩家就可以獲得「英傑」召喚鈴與家臣強化用資金大箱等道具，復歸者也可以透過強化人物能力挑戰「逢魔鶯谷姬塚」。

「挑戰新生TD！復歸者活動」火熱進行中

(科技)