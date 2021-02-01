受惠於1月初「貨物稅汰舊換新補助」屆臨申請截止期限，刺激出大量高齡車換購需求，總市場登錄台數達51,179台，去年比130％。和泰汽車代理的TOYOTA及LEXUS品牌合計登錄19,937台，不但創下近16年來登錄台數新高紀錄，市場佔有率更高達39.0％，達到1月同期的歷史最佳表現，持續鞏固台灣車市的龍頭寶座。

元月份TOYOTA總計登錄16,661台，單一品牌市佔率32.6％，而旗下的COROLLA CROSS、RAV4、ALTIS及YARIS一舉奪下乘用車銷售排行榜的前四名；尤其COROLLA CROSS憑藉其優異產品力及精準商品定位，霸氣熱銷6,195台，不但再次刷新SUV車款紀錄，也是台灣過去20年來，唯一單月領牌數突破6,000台的車款。

去年的市場銷售冠軍RAV4，憑藉其霸氣動感外觀、舒適質感內裝及豐富安全配備等優勢，上市以來廣獲車界媒體好評，一月份領牌數達3,027台，與COROLLA CROSS聯手締造了將近1萬台的領牌台數，仍然是市場上最受歡迎的兩款休旅車。

而LEXUS繼2020年創下全年銷售22,678台歷史新高後，於2021年元月份再度寫下佳績，以3,276台傲人台數打破歷年單月新高，再度跨過單月銷售超越三千台門檻，更一舉奪下豪華車品牌銷售第一名。

LEXUS除了拿下豪華車品牌銷售第一名外，在休旅車市場更穩坐第一，1月份旗下RX、NX、UX三款車銷售共2,412台，佔豪華休旅車市場達37.8％。其中NX持續以優異的產品力和極具競爭力的價格吸引消費者，1月銷售968台獨霸所有豪華車級距；RX以創新洗鍊的設計，1月銷售613台稱霸中大型豪華休旅車級距；而跨界休旅UX也持續熱銷，以831台坐穩小型豪華休旅霸主地位。

房車市場也表現優異，ES車系以超規格豪華房車，持續吸引年輕新貴入主，1月銷售660台，摘下高級車中大型豪華旗艦冠軍寶座。而在去年11月推出的小改款IS，受訂到交車雖等待至少3個月，但訂單仍滿載。

(中時 )