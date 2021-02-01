強化多元利基，中油擴大搶進「新黑金商機」。繼星巴克祭出咖啡訂閱服務，中油也宣布推出Cup & Go來速咖啡行動咖啡卡。中油表示，目前來速咖啡已達28個據點。消費者可在「中油Pay」APP線上儲值，首次完成儲值500元即贈送10％紅利金，還加碼送一元美式咖啡優惠券。

中油認為，據統計，光是台灣外帶咖啡杯數，一年喝掉多達6億杯咖啡，估計每年相關的咖啡商機高達700億元。相較於便利商店，或是星巴克、路易莎、CAMA、85度C等連鎖咖啡店，中油最大優勢是每天有高達120萬人次到中油各地加油站加油，成為基本客群。

為提升加油站服務利基，強化多元收益能量，中油近年除推動行動支付服務、智慧加油站等創新科技應用外，還展開複合式商店、洗車等多角化經營，並引進外部品牌之異業策略結盟，如與「裕隆Wow!好站」（快保、美容、中古、車貸）合作，提升加油站精緻服務。

看好國內喝咖啡風氣活絡發展，中油2018年5月在台北市福林店加油站開設第一家咖啡店，去年加速展店，目前銷售據點從去年9月14家倍增至28家。如今，更祭出「行動咖啡卡」儲值服務，期盼藉由儲值服務，讓熟客的黏著度更高。

中油指出，農曆新年即將到來，中油Cup & Go來速咖啡1日起推出行動咖啡卡優惠，首次加值送活動至今年3月底前截止；在此之前於「中油Pay」行動咖啡卡線上儲值500元，立即享有50元的紅利金。另加碼贈送的一元美式咖啡券，可使用至今年5月31日。希望消費者在享受香醇咖啡的同時，也能感受到中油新年祝福。

中油總經理李順欽強調，中油直營加油站652個、加盟加油站1,265個。因應市場變化，中油全台近2,000個加油站通路可因地制宜規畫加油、快保、洗車、便利商店、自動販賣機、咖啡及智慧綠能站等組合式經營，發揮加乘效益，凝聚消費者支持。

中油目前快保中心71站，去年12月與裕隆集團「WOW!好站」合作桃園林口工三站，經營快速保養、汽車美容、生活管家及O2O（線上導線下）等項目服務，透過裕隆集團網路商城、格上租車等宣傳，增加來客數。

(工商 )