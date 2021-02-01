總統蔡英文1日視察台水公司平鎮給水廠的桃園新竹備援管線工程通水時表示，該備援管線提前完工通水，可確保新竹地區民生及產業用水的穩定供應，有助未來的產業發展，及投資信心，也證明只要通力合作，區域聯合治理能讓國家更好。

蔡總統指出，「『桃竹備援管線』的完工，對國家發展來說，有兩個重大的意義。第一個意義，是證明我們有能力穩定水情、應變極端氣候。這項工程確保新竹地區民生用水及產業用水供應的穩定，對於產業發展，及未來的投資信心，有非常大的助益。尤其是解決竹科用水問題，不僅能夠讓科技產業穩定發展，相信可以帶動更多資金、更多企業來進行投資，同時為台灣整體經濟創造更大的動能。」

蔡總統接著說，桃竹備援管線的第二個意義，是證明只要通力合作，區域聯合治理，是可行的。這個工程由中央主導，協調數個地方政府一起來推動，達成了北部地區「北水南調」的政策目標。

蔡總統強調，桃竹備援管線，再加上原本的「板二計畫」、板新大漢溪水源南調計畫。現在桃園每日可以支援新竹的用水，可從目前的7.8萬噸，提升到20萬噸。整個北部地區，無論是產業或民生，都可以更穩定、更靈活地供水，「這當然是一個重大的突破」。

總統蔡英文在行政院長蘇貞昌、行政院秘書長李孟諺、經濟部長王美花、桃園市長鄭文燦、新竹縣長楊文科，及新竹市長林智堅等人的陪同下視察，並由台水董事長胡南澤簡報工程內容。

胡南澤說，該工程屬前瞻基礎建設計畫，施工內容為新設桃園至新竹間26.3公里送水幹管，及平鎮給水廠新設電動抽水設備，總經費27.8億元，由台水公司規劃、設計及施工。

為積極趕辦該工程，台水在全線分段開設約40個工區趕工。另因遭遇管線障礙繁多，則以推進工法克服，包括推進管共22段，工作井挖深達12至14公尺，也遭遇不同地質變化及地下水，工程施工困難度高。

另常遇軟硬不同土質或遇障礙物而無法前進，台水除積極研議開設搶救井、適時調整工法，更請廠商加派工班，工程原訂今年3月完工，因應目前新竹地區水情嚴峻，台水督促廠商加快工程進度，工程團隊努力克服部分路段地質變化等挑戰，提前於今年1月底完成通水，為民生及產業用水需求，盡最大努力。

在板二計畫、板新大漢溪水源南調計畫，及本工程完成後，透過北水南調，新店溪翡翠水庫水源，可擴大挹注新北市板新地區用水，最大供水能力每日81萬噸，原供應板新地區新北市的鳶山堰水量，即可支援桃園地區，最大供水能力每日51萬噸。

至於石門水庫可支援新竹地區用水，由現況每日7.8萬噸，再提升至每日20萬噸，使新北、桃園及新竹縣市進入另一個更安全、穩定的供水系統，有效提升北部水資源調度彈性。

(工商 )