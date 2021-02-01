LINE Pay宣布，自2021年起，LINE Pay台灣從LINE Corporation（日本）接手成為台灣LINE POINTS的發行商，將有助於提升LINE POINTS管理效率、維護用戶的權益，未來也將持續提供更多元的服務。
LINE Pay目前在台用戶已突破870萬，透過LINE Pay所形成的LINE POINTS生態圈，成為國內最受歡迎的點數生態圈，也成為LINE集團在台灣發展行動支付服務的核心角色。
LINE Pay表示，LINE Pay成為台灣LINE POINTS發行商後，各項LINE POINTS點數的使用規則、使用方式、用戶權益等將不受影響。如，LINE POINTS仍為一點可抵一元，而LINE POINTS點數到期時間亦維持不變，只要用戶持續獲得LINE POINTS，幾乎無需擔心點數到期時間。
LINE Pay表示，接手成為台灣LINE POINTS發行商後，未來將擴大LINE POINTS點數應用範圍，促進點數兌換正向循環，讓更多商戶有機會加入LINE POINTS點數生態圈，滿足商戶各式行銷需求。
(工商 )
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