台灣第一家純網銀日前已正式上線營運，國內數位金融進入百花爭鳴時代，KPMG安侯建業稅投資部會計師林倚聰表示，純網銀主要客戶群為個人客戶，相關放款業務自然會以消費型貸款為主，而此放款業務依風險等級及法規所應提列之備抵呆帳及呆帳損失，可能遠大於依現行營利事業所得稅查核準則所規範之1％限額，進一步導致於稅務申報時將無法認列超過部分之相關呆帳損失。

政府為促成企業的國際競爭力並促使企業迎向創新及知識密集型產業發展。林倚聰進一步表示，產業創新條例於近年來提供多樣化的租稅優惠，而純網銀亦可依據自身之情況適用相關租稅優惠。像是純網銀挹注於研究發展之支出，得向主管機關申請投資抵減其應納稅額，還有智慧機械、未分配盈餘做實質投資抵稅等優惠。

以台灣目前已發執照的三家純網銀為例，其背後的主要投資者各自為來自不同產業的佼佼者，有望形成生態圈、擴大集團效益，但也因此可能衍生關係人交易因分潤所致之移轉訂價稅務議題。

林倚聰認為，若涉及移轉訂價稅務議題，需考量之層面及項目也相較複雜，例如集團內各關係企業所扮演之功能為何，所提供之資源效益何在等等，皆為訂價時須考量之因素，建議亦須有相關文件證據支持。

(工商 )