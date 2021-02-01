中廣董事長趙少康申請重回國民黨，今（1）日他親自出面說明，表示會挺身而出是因高雄市前市長韓國瑜多次勸說，認為他可以救國民黨、救台灣，並引起各界討論。根據一份最新網路民調顯示，絕大多數網友認為，趙少康重返國民黨，對藍營有幫助，甚至還有網友表示，「從沒參加過政黨的我，都有點想加入國民黨了」。

入口網站《YAHOO》以「重返國民黨，對國民黨是加分或減分？」為題進行網路投票，投票時間為2月1日至6日，截至下午4點40分，已有2000多名網友參與投票，認為趙少康重回國民黨是加分，有助藍營整合的有2014票；認為是減分，且不利於藍營整合的有193票。

網友投票結果。(翻攝自YAHOO)

認為趙少康重回國民黨有利於藍營整合的網友表示，「熱熱鬧鬧好過暮氣沈沈」「趙少康的論點及政治素養對藍營有幫助」、「終於來個頭腦清晰的人了....現在在野黨沒一個能打的」、「從沒參加過政黨的我，都有點想加入國民黨了！」

認為趙少康重回國民黨，對藍營沒有幫助的網友則指出，「老藍男退散，黨內年輕人沒辦法出頭，國民黨會更外敗亡」、「事情做一半的個性，不利整合」、「深藍光環無法讓得中間選民認同」、「老人家就享清福，讓年輕人去發展」。

此外，針對是否會參選國民黨黨主席，趙少康今受訪時表示，目前沒有資格，按黨章要當過中央委員、中評委，才有資格參選黨主席，第一步是先回復國民黨籍，是否有資格選黨主席，之後再說了，即便不當黨主席，也可以給國民黨建議。

(中時新聞網)