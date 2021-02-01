配合政府在小型貨車載重法規的修正，市場原3.49噸車型均已提升為五噸車型，使得2020年下半年台灣市場頓時沒有3.49噸車型可以購買。針對輕積載、需要大置物空間的業者，僅能選擇更小c.c.數車型。為了給顧客多一種選擇，今年初，和泰汽車搶先全球引進符合政府環保與車輛安全法規的全新六期日野200系3.49噸商用貨車，車輛預計在三月初正式對外發表。

新上市日野3.49噸商用貨車是全新引進符合六期排放法規新車，搭載全新1GD-FTV 2,755公升引擎與日本Aisin五檔變速箱，引擎轉速在3,400轉時就可產出144PS最大馬力，最大扭力達30.5KGM，完全可以滿足長時間市區操駕的載物需求。

轉向系統採用齒條小齒輪式附油壓輔助動力轉向，讓轉向更細緻，更適合都會巷弄間的行駛。前懸吊採用雙A臂式獨立懸吊加平衡桿，後懸吊維持鋼板式懸吊，讓車輛駕駛更穩定與舒適，又兼具優越的貨物承載性。

為了確保載貨行駛的穩定性，新3.49噸配備有VSC車輛穩定控制系統與TRC循跡防滑控制系統，在道路行駛更加平穩。煞車部分，除配備ABS防鎖死煞車系統外，新增加EBD電子煞車力分配系統、BOS煞車優先系統、BAS煞車輔助系統，車輛載重行駛在市區上，能更快反應突如其來的路況變化，大幅增加整體行車安全。

新日野3.49噸具有大貨台空間，這也是台灣第一台符合政府『底盤空重比』規範的3.49噸車型(底盤車空重1,700kg／框式完成車空重2,010kg)，框式完成車可承載約1.5噸的貨物，滿足大多數商用的載物需求。為了因應使用需求，前輪轉向角度也進行優化，讓新3.49噸擁有最小迴轉半徑(4.9m)，全新的動力配置與底盤設計都是針對市區巷弄與山區鄉道所設計的，也是已經開業或即將創業商家的首選車款。

(中時 )