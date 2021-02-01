冬天吃一碗熱呼呼的麻辣燙很暖胃，不過許多人都有一個共通的問題，就是覺得只吃麻辣燙總是吃不飽，有內行人透露，關鍵在於選什麼主食，建議千萬別點泡麵或粉絲，反倒是有一樣「麻辣燙靈魂」可以當主食，不但比泡麵貨真價實，還很容易飽。

搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》在美食專欄指出，吃麻辣燙也有講究之處，可不能亂點一通，像是丸子、凍豆腐這些有重量的配料應該儘量少點，否則你會發現你點的麻辣燙不僅很貴，分量還特別小，明明花了錢，最後還是沒吃飽。

此外，很多人吃麻辣燙的時候，都會點泡麵當主食，《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，其實麻辣燙裡最好吃的主食不是速食麵、也不是粉絲，油條才是最美味的主食。

《小乾倩倩的遊戲的美食》強調，一根韌性十足的老油條，浸泡在麻辣燙鮮辣十足的湯汁中，吸滿湯汁的油條會變軟，入口時又香、又辣，吃過的人一定不會忘記這種美味，呼籲還沒嚐過的，下次吃麻辣燙的時候，千萬別錯過，用油條取代泡麵才是最貨真價實又完美的搭配。

香料麻辣湯底！美味陷阱恐傷身？專家建議這樣吃

(中時新聞網)