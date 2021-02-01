大紅燈籠高高掛，紅磚老街更加洋溢年節氣氛。（李金生攝）

金門模範街以其連續的紅磚拱圈，展現繁複有序的建築之美，成為島上旅遊的熱門景點。金城鎮公所結合縣林務所以大紅燈籠妝點街道，打造喜氣洋洋的賀歲主題老街，吸引遊客慕名打卡留念。

這也是興建於1924年，邁向百年老景的模範街，繼近年推出「一街兩制」旅遊賣點，一邊懸掛青天白日滿地紅國旗，一邊懸掛對岸五星旗之後，再次以街道裝置藝術吸引遊客絡繹來到，也讓曾入選交通部〈全台10大觀光小城〉、〈經典小鎮〉的后浦小鎮，以創新、多樣的設計呈現傳統老街的魅力和精彩。

金城鎮長李誠智下午偕2名穿著旗袍的女子，在繁複拱圈的映襯下，穿越人來人往的模範街直街，親自為「后浦小鎮春節遊」打廣告，在鄉親和遊客的好奇圍觀下，展現老街走過從前、邁向未來，宜古宜今的人文張力與內涵。

李誠智表示，往年城區的年節街景佈置以民生路、民權路為主，今年在將亮點帶入後浦老街的規畫下，與林務所敲定用大紅燈籠為老街添妝，協力打造春節主題景點，紅磚老街與大紅燈籠相互掩映，洋溢懷舊溫馨氣息，讓這處已是登島必遊的景點，在日夜皆美中吸引更多遊人來到。

坐落於城區中心的模範街，周遭百公尺內有國定古蹟邱良功母節孝坊、清總兵署、奎閣、觀音亭、后浦16藝文特區等景點，串連成1條步行的觀光帶，穿梭來去的遊客群讓做為國旅重點的金門，持續往縣府規畫的「疫後復興」目標大步前進。

有著繁複拱圈的模範街，是金門必遊的景點之一。（李金生攝）

百年老景展現人文張力，吸引遊客穿梭來去。（李金生攝）

來！拍一張在網紅景點留念的美照。（李金生攝）

金城鎮長李誠智下午偕2名穿著旗袍的女子，在繁複拱圈的映襯下，穿越人來人往的模範街直街，親自為「后浦小鎮春節遊」打廣告。（李金生攝）

金門模範街曾以「一街兩制」吸引遊客慕名來訪，如今街道兩旁均懸掛青天白日滿地紅國旗，再也不見對岸的五星旗。（李金生攝）

金門縣林務所長鐘立偉說明與金城鎮公所用大紅燈籠妝點模範街，打造賀歲主題老街的構想。（李金生攝）

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