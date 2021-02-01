沙鹿區正英路口站，經地方民代積極爭取後，正式敲定設站定案。（陳世宗攝）

台中捷運藍線綜合規劃期中報告作業調整路線及車站位置。市府交通局表示，調整部分，包括沙鹿區路線地下化改高架型式，西屯區路線高架改採地下化，中區路線從原民權路改走台灣大道，並敲定沙鹿區正英路站外，還增加中港轉運站、竹林國小兩站，市府將奉行政院核定後3年內動工。

台中捷運藍線綜合規劃期中報告，全長24.78km（高架段10.30km、地下段14.48km），車站共20座（高架8座、12座地下），五級機廠1座，台鐵轉乘站即B4沙鹿站、B19台中站，捷運轉乘站即B14／綠線G9、B19／機場線O16，客運轉乘站為B12／中港、B13／朝馬、B19／台中，未來將延伸到太平段。

台中市議會副議長顏莉敏說，捷運藍線正英站，先前專案報告中原本未列入，因正英站攸關沙鹿區埔子、三鹿、六路、南勢等里及龍井區龍泉、龍崗、山腳等里域近3萬人口權益，人口非常密集，附近腹地廣大好停車又有公車可轉乘，原報告中評估正英站只能增加服務2400人。

經第二選區市議員張清照、顏莉敏、陳廷秀、楊典忠、王立任等力爭，並與交通局多次協調、溝通、反應鄉親們訴求，強力要求務必重新評估正英路站。顏莉敏說，捷運藍線B8正英路站正式納入綜合規劃，將原本評估範圍擴大到附近鄰里服務人數提高到2萬人。

交通局公捷處主秘黃國書說，台中捷運藍線調整後，路線從台中火車站沿台灣大道往西都採地下化，至台灣大道與中興路口處出土，以西沿台灣大道全部改走高架化到台中港；原本規劃18座車站，因增加中港轉運站、竹林國小站等共為20站。

黃國書強調，工程款部分，因安和路以西由高架轉成地下化及用地徵收費用增加，經費由981.5元增加到1285.6億元。綜合規畫報告奉行政院核定後，3年內動工、10年內完工，施工期約7年；未來捷運藍線完工後，不僅串聯海線雙港副都心，更與綠線串聯成十字軸網打造富強城市。

(中時 )