美股上周五集體收黑。周一在亞洲主要股市，包含中國股市勁揚下，恆指亦上漲逼近29000點心理關卡。

周一香港恆生指數收漲609.15點或+2.15%，為28892.86點。國企股(H股)漲245.40點或+2.19%，為11454.18點。科技指數更是領漲4.36%。

主要權值股上漲，騰訊大漲4.4%、美團漲9.9%、小米漲2.0%、阿里巴巴漲1.8%。

採礦股大漲6.0%。中國白銀漲62%、紫金礦業漲14%、中國黃金國際漲6%。

短視頻概念股全面揚升。輝煌明天漲15%、映客漲12%、微盟漲5%。

騰訊漲4.4%，報712.0港元。摩根大通將騰訊目標價由655港元調升至850港元，並維持增持評級。微信視頻號開通，全面開放註冊，廣告收入將增加，摩根大通正面看待該公司長期變現前景；微信視頻號也將搶走數位內容營運商的用戶停留時間。

快手即將在本周五掛牌。騰訊對該公司持股超過20%，快手上市也將對騰訊起正面作用；雖然該短視頻公司營收和用戶都在增加，但虧損也在擴大。

(時報資訊)