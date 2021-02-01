日本電玩業者任天堂(Nintendo)1日公布最新財報，將旗下熱銷產品Switch財政年度銷售目標，從2,400萬台提升至2,650萬台，可以預期的是疫情並沒有影響到任天堂，反而幫忙增加銷售業績。

總部位於京都的任天堂表示，2020財政年度的前九個月期間，一共賣出2,410萬個主機產品，比當初預估全年銷售額還要多。這包含1,680萬個可家用或攜帶Switch主機與730萬個掌上型Switch Lite。

而截至2020年12月底的前9個月期間，任天堂營業利益為5210億日圓約49.8億美元，較2019年同期2630億日圓相比，整整增加一倍。

市場也正在觀察，任天堂是否可藉旗下熱賣產品，包括超級瑪利歐兄弟2(Super Mario)與皮克敏3(Pikmin)，繼續在2021年發光並將任天堂推向另一個成長勢頭。

任天堂股價在2020年12月中旬觸及13年新高點67,600日圓後，在1日下午公布財報前，也上漲3.4％收62,640日圓。

獨立投資銀行業者Jefferies表示，目前將任天堂目標價設在72,800日圓，隨著任天堂每一季股價上漲達標後，從景氣循環高點來看，下修風險也跟著增加。

任天堂目前兩大敵人是日本索尼與美國微軟。這兩家同業的旗下產品，也在全球供不應求。

(時報資訊)