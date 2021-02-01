投資人認為上周血洗對沖基金的散戶大軍已將焦點轉向其他地方，在市場的風險偏好回升下，周一避險美元回落。

此外，亞洲股市在連跌4天後上漲，避險情緒消退，亦帶動美元兌大多數貨幣走跌。風險型貨幣澳元與英鎊走高。

稍早前，由於交易員仍然擔心在網路上集結的散戶大軍，可能繼續向對沖基金的空頭部位發動攻擊，進而加劇市場動盪，並觸發美股進入修正，這樣的看法使美元獲得支撐，但蜂擁而來的散戶似乎已經把焦點轉向白銀。

目前白銀期貨價格飆漲逾11%，報每盎司29.91美元。

繼上周上漲約0.5%後，周一亞洲交易時段，美元指數下跌0.1%，報90.534。從去年初創下的近3年低點89.206反彈後，近幾周來美元指數一直處於區間波動格局。

目前，澳元兌美元小升0.09%，報0.765美元，扭轉了稍早的跌勢。澳洲大宗商品主要客戶中國的經濟出現復甦轉弱的新跡象，為澳元帶來壓力。周末公布的數據顯示，受到爆發新一波疫情影響，1月中國製造業復甦放緩。

目前英鎊上漲0.32%，報1.374美元，逐步接近上周創下的兩年半高點1.3759美元。歐元兌美元跌0.14%，報1.212美元。美元兌日圓目前微升0.03%，報104.71日圓，仍低於上周五觸及的兩個半月高點104.94日圓。

(時報資訊)