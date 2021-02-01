受惠於遠距生活需求強勁，優群(3217)2020年每股盈餘可望逾7元，創下歷年新高，公司新開發取代錫球應用於SiP封裝的微型沖壓件已開始試量產出貨封裝大廠，若試量產順利，可望搶食先進封裝製程龐大商機，在Type C、微型沖壓件等產品穩定成長下，優群總經理劉義興表示，今年業績可望優於去年，再創歷史新高；3大法人今天同步買超優群，優群收盤股價創下2020年7月21日以來新高。

受惠於NB相關及各產品線出貨成長，優群2020年前3季稅後盈餘為4.43億元，年成長45.72%，每股盈餘為5.33元，累計2020年營收為25.98億元，法人預估，優群去年每股盈餘可望逾7元。

電子產品輕薄短小趨勢，讓SiP(system in package)封裝應用逐漸增加，優群新開發微型金屬沖壓件因間隙可做到0.3mm，製程上採「灑舖式」，形狀較錫球彈性且不佔空間，獲封裝廠支持，目前公司與3家國內封裝廠合作，並已有1家封裝大廠開始試量出貨，若試量產順利，出貨有望逐步放量，搶食先進封裝製程龐大商機。

據了解，由於應用於SiP封裝的微型沖壓件使用量較手機沖壓件大增100倍，若正式量產出貨，單月訂單需求量將達10億顆，新產品單月營收貢獻可望高達1億元以上，對優群業績可望是大進補。

優群今年業績看俏，獲投信力挺，投信自1月21日至今幾乎都站在買方，今天投信再買超201張，外資及自營商也同步買進，推升優群股價強勢收高。

(時報資訊)